Chiny masowo produkują bomby atomowe. Ich zapas gwałtownie się zwiększył

Do tego grona należy także Rosja, choć w mniejszym stopniu. Jej magazyny zwiększyły się z 4477 do 4489 głowic atomowych. W lutym Moskwa ogłosiła, że zawiesza udział w traktacie o dalszym ograniczaniu i redukcji strategicznej broni ofensywnej (New START) z 2010 roku. Traktat ten ograniczał liczbę strategicznych głowic nuklearnych i pocisków balistycznych do ich przenoszenia do odpowiednio 1550 i 700.