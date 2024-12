Największy okręt podwodny świata. Oto król podmorskich głębin

Główna broń tych okrętów to pociski balistyczne R-30 Buława – każdy Borei może zabrać ich 16. Każdy z tych pocisków jest zdolny przenosić 6 głowic nuklearnych. Jako pierwsze okręt podwodne w służbie Rosji, zostały one wyposażone w pędnik wodnoodrzutowy - system, który wytwarza strumień wody do napędzania okrętu.