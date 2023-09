Największa podwodna atomowa katastrofa w historii. Zginęło w niej 129 osób

Na USS Skylark panowała konsternacja i niepewność. Nie wiadomo było, co się stało z USS Thresher i czy jest on jeszcze w stanie się uratować. Przez kilka minut próbowano nawiązać ponowny kontakt z okrętem podwodnym, ale bezskutecznie. O godz. 9:47 na powierzchni wody zauważono bąble powietrza i oleju, a także fragmenty kadłuba i wyposażenia okrętowego. Były to jedyne ślady po USS Thresher, który zatonął wraz z całą załogą i pasażerami na głębokości ponad 2500 m.