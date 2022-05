Autokorekta w iPhonie to dramat. Apple ma w nosie Polaków

To, jak bardzo polskojęzyczna klawiatura w iPhonie odstaje od anglojęzycznej wyraźnie pokazuje, że dotąd nie byliśmy dla Apple’a przesadnie istotnym rynkiem. Celowo jednak piszę „dotąd”, bo wszystko wskazuje na to, że niebawem Polacy zaczną być traktowani nieco lepiej. Od kilku lat słychać pogłoski, że Apple kompletuje ekipę do opracowania polskiej Siri. A co za tym idzie, szuka zespołu specjalistów również od języka, którzy zadbają o to, by ekosystem Apple’a lepiej sobie radził nad Wisłą. Teraz zaś Apple szuka polskiego managera PR, a co za tym idzie, można się spodziewać utworzenia pełnoprawnego polskiego oddziału Apple’a, a nie tylko słupa odpowiedzialnego za prowadzenie sklepu Apple.pl i obsługę techniczną.