Taki iPhone 14 to byłby sztos. Rzeczy, które Apple powinien poprawić

To już praktyczne pewnie, że tryb Always on trafi do iPhone'a 14 Pro i iPhone'a 14 Pro Max zaledwie dekadę po tym, jak podobne rozwiązanie wdrożyły takie firmy jak Nokia i Samsung. To właśnie z myślą o nim powstały nowe widżety na ekranie blokady w iOS 16. Niestety sporo wskazuje na to, że trafi on wyłącznie na najnowsze i najdroższe sprzęty mobilne od Apple'a, a posiadacze iPhone'a 14, 14 Max, 13 Pro i 13 Pro Max będą musieli obejść się smakiem.