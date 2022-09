Konferencja Apple pod hasłem "Far Out" odbędzie się w najbliższą środę, 7.09, o godz. 19:00 czasu polskiego. Będzie to już drugie hybrydowe wydarzenie po pandemii, co oznacza, że amerykańscy dziennikarze zostaną zaproszeni do Cupertino na fizyczny pokaz, a reszta świata będzie mogła oglądać transmisję na stronie Apple.