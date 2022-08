iPhone 14 mini nie powstanie. Ale jest nadzieja dla fanów małych smatfonów

Oczywiście szkoda, że nie będzie nowego kompaktowego smartfonu od Apple'a, ale iPhone 13 mini to nadal świetne urządzenie. W dodatku jest spora szansa na to, że pozostanie on w ofercie, ale jego cena spadnie (prawdopodobnie o ok. 100 dol., aczkolwiek jest ryzyko, iż w naszym kraju ze względu na inflację cena w złotówkach pozostanie bez zmian).