Samsung Galaxy A53 kontra iPhone SE 2022. Ludzie, jak wy tu żyjecie?

Można oczywiście należeć to tego marginalnego (ale z jakichś względów bardzo głośnego) grona klientów, którzy MUSZĄ mieć przestarzały smartfon. Bo ramki, bo przycisk, bo przyzwyczajenia, bo cokolwiek. OK, powiedzmy, że rozumiem tę niszę, ale jednocześnie pamiętam, że jest to margines rynku. Ponad miesiąc po premierze iPhone’a SE już wiadomo, że klienci Apple’a ogólnie kochają iPhone’y, ale nie chcą kupować dwóch modeli: 13 mini i SE 2022. Te smartfony to klapy sprzedażowe, co mówi samo za siebie.