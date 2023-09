Który iPhone najdłużej działa na baterii? Zaskoczenie: to nie iPhone 15 Pro Max

Z dodatkowych informacji: iPhone 14 Pro wykazał się najgorszą baterią w zestawieniu, wytrzymując jedyne 9 godzin i 5 minut. Drugi w kolejce do naładowania od 0 proc. był iPhone 15 Pro z wynikiem 9 godzin i 20 minut. Wyniki pozostałych iPhone’ów z serii 15 to zwykła 15 z wynikiem 9 godzin i 56 minut oraz 15 Pro Max 11 godzin i 41 min. Dobry wynik zgarnął też iPhone 13 Pro Max z czasem 11 godzin oraz 19 min.



To co, kupujesz iPhone'a 15 Plus zamiast 15 Pro Max?