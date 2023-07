Gogle Vision Pro nie dla Polaka. Taki plan sprzedaży ma Apple

W domyśle kolejne kraje to plan na końcówkę 2025 roku, o ile nie na rok 2026. Problemem jest nie tylko fakt, że na premierę Vision Pro w Polsce możemy czekać latami, ale również fakt, że osoby zainteresowane urządzeniem będą musiały udać się do Francji lub Wielkiej Brytanii, by móc zakupić gogle. Co rodzi kolejny problem, gdyż nawet w hipotetycznej sytuacji, w której ktoś zdecyduje się na zakup we Francji lub Wielkiej Brytanii, to dwa kraje będą obsługiwać całą Europę, a więc mogą pojawić się problemy z dostępnością.