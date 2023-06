Szef Facebooka miażdży Apple'a. Rzadko się to zdarza, ale ma rację

Jednocześnie zauważył on, że choć Apple zmieścił w Vision Pro znacznie lepsze podzespoły i odda w ręce użytkowników urządzenie o lepszych możliwościach, w tym o wyższej rozdzielczości wyświetlanego obrazu, to ma to swoją cenę: "kosztuje siedem razy więcej [w porównaniu do gogli VR Meta Quest] i wymaga teraz tak dużo energii, że do korzystania z niego potrzebna jest bateria i podłączony do niej przewód".