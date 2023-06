Czy uda się rozruszać imprezę, z której już wszyscy wyszli? Przed Apple wielki test

Apple Vision Pro kosztują dokładnie tyle, co Microsoft HoloLens 2. Z uwagi na brak mainstreamowego zainteresowania, gogle te ostatecznie trafiły do takich klientów, jak Audi, NASA, L’Oreal czy innych liderów technologii w swoich branżach, którzy mają interes w wydawaniu dużej gotówki na najbardziej innowacyjne z narzędzi. Gdyby nie ta klientela, wpływy za HoloLens byłyby zerowe, nikt by też nie pisał pod nie oprogramowania. Nie to by na Microsoft Store dla HoloLens był jakiś większy ruch, ale przynajmniej korporacyjni klienci kupujący te gogle pod swoje konkretne cele tworzą własne, wewnętrzne aplikacje. Jakoś to się kręci - choć zdaje się niewystarczająco, by Microsoft chciał to dalej ciągnąć.