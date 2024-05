Apple przyjdzie z rewolucją. Tak Samsung może stracić tron

Składane smartfony oferują nowe możliwości, a na rynku królują takie firmy jak Motorola, Samsung, a nawet Blackview, którego model Hero 10 jest obecnie najtańszym składanym urządzeniem na rynku. Jednak jeden gigant wciąż nie dołączył do wyścigu o najlepszego składaka: Apple. Choć ten jest znany z innowacji, m.in. w usuwaniu portów, do tej pory nie zdecydował się na wejście w ten rozwijający się segment rynku smartfonów. To może się jednak wkrótce zmienić, a rewolucja spod znaku nadgryzionego jabłka nie zacznie się od telefonu, lecz od hybrydowego urządzenia o imponujących rozmiarach.