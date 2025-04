Postawili automaty paczkowe przy przystanku. Miasto nic o tym nie wiedziało

To, co trapi nie tylko nasze miasta, ale całą rzeczywistość, ma związek z pierwszoosobowym postrzeganiem otaczającego nas świata, stosunków społecznych czy wspomnianej tu wielokrotnie własności. Dopóki nie nauczymy się wychylać poza czubek własnego nosa, musimy liczyć się z tym, że świat nie będzie wyglądał tak, jak byśmy chcieli. No chyba, że uważamy, że świat to my i mamy gdzieś zbiorowość, w której żyjemy. Wtedy zasługujemy na piekło, które sobie zgotowaliśmy – pisał Rafał Gdak.