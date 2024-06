Oficjalna piłka Euro 2024 jest naszpikowana technologią. Przyjrzyjmy się jej bliżej

Adidas Fussballliebe jest ma być również świadectwem chęci do dążenia zrównoważonego rozwoju w sporcie. Adidas, podobnie jak wiele masowych producentów odzieży, ma tu wiele do zrobienia i poprawy, pozostaje więc mieć nadzieję, że to swego rodzaju deklaracja, a nie greenwashing. Piłka zawiera co najmniej 20 proc. materiałów pochodzących z recyklingu, co zmniejsza wpływ produkcji na środowisko. Dodatkowo, piłka spełnia najwyższe standardy FIFA Quality Pro, co potwierdza jej jakość i niezawodność podczas oficjalnych meczów.