Miało być szpanersko, wyszło jak zawsze. Nie będzie rolowanych telewizorów

LG przez długie lata było monopolistą na rynku matryc telewizyjnych OLED (konkretniej: WOLED). Wszyscy producenci telewizorów kupowali u koreańskiego giganta panele i nic dziwnego: oferują jakość obrazu w niektórych parametrach do dziś nadal nieosiągalną dla innych technologii, głównie w kwestii kontrastu i czasu reakcji. Firma szukała jednak dalszych okazji do wzrostu i rozwoju, co jest akurat godne pochwały. Problem w tym, że pomysł na ów rozwój okazał się, bądźmy tu łaskawi w słowach, nieco zbyt odważny.