Tych telewizorów będziesz chciał posłuchać. Tylko LG robi takie cuda

Co ciekawe, funkcja działa również z telewizorami, które nie są wewnętrznie wyposażone w dekoder Dolby Atmos -ale pod warunkiem, że do odbiornika wówczas podłączony jest jeden z soundbarów LG z ubiegłego lub bieżącego roku. Telewizory LG mogą też współpracować z AirPods i HomePodami, wysyłając na nie bezprzewodowo dźwięk w formacie Atmos. Do tej pory jedynym sposobem, na wykorzystanie kina domowego do słuchania muzyki z Dolby Atmos z Apple Music było kupno sprzętowej przystawki Apple TV.