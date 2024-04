Samsung rusza z przedsprzedażą swoich telewizorów. Na start bonusy

Samsung oficjalnie poinformował, że klienci mogą zamawiać już nowe telewizory. Do przedsprzedaży trafiły urządzenia z serii Excellence Line, Neo QLED oraz OLED. Jeśli chcecie się dowiedzieć więcej na temat technikaliów, specyfikacji, możliwości technicznych i funkcji zastosowanych w poszczególnych modelach tegorocznych telewizorów, to odsyłam was do dedykowanego tekstu, w którym szczegółowo omówiliśmy wszystkie te aspekty.