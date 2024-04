Na rynku pojawił się nowy Samsung. Jego design wpadnie ci w oko

Tym smartfonem jest Samsung Galaxy C55, który jest jednoczesnym powrotem do korzeni. Dlaczego? Ponieważ koreański gigant technologiczny kilka lat temu (w roku 2016) miał serię Galaxy C – m.in. Galaxy C5 i C7. Teraz najwidoczniej do niej powraca. Skórzane wykończenie w smartfonach to coś, co nie jest takie oczywiste, a ma swoje zalety - m.in. wytrzymałość.