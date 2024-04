Szukasz smartfonu, którym się wyróżnisz? Honor ma coś magicznego

Każdy, kto raz weźmie ten smartfon do ręki zrozumie od razu, w czym tkwi jego siła. Jeżeli szukacie rzeczy niebanalnych, a jednocześnie chcecie się wyróżnić, to nic nie zrobi takiego wrażenia, jak moment rozłożenia Honora Magic V2. Gdy zrobiłem to podczas podróży pociągiem, do jej końca rozmawiałem o tym, co potrafi ten smartfon. To dowód na to, że składane smartfony nadal wyróżniają się na tle zwykłych telefonów, przyciągają wzrok i intrygują.