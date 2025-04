Te głośniki są potężne i to dosłownie. Oto Sony Ult Power Sound

Głośnik cechuje się wysoką odpornością na czynniki zewnętrzne, posiada certyfikat IP66 i IP67, co oznacza ochronę przed wodą i pyłem. Jest również odporny na działanie słonej wody, co czyni go dobrym towarzyszem wypraw na plażę. Na jednym ładowaniu Ult Field 5 działa do 25 godzin, co pokrywa się z czasem pracy większego modelu Ult Tower 9.