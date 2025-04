Sprawdź, czy Twój ulubiony serial nie zniknie z ekranu. Wkrótce możesz stracić sygnał telewizji

Po świątecznym lenistwie wracamy do codzienności, a razem z nami - technicy odpowiedzialni za infrastrukturę nadawczą telewizji naziemnej. Emitel, operator sieci nadajników DVB-T2/HEVC, zapowiedział kolejną serię prac serwisowych, które mogą skutkować czasowym brakiem sygnału telewizyjnego w różnych częściach Polski. I chociaż nie ma powodów do paniki, to warto wiedzieć, co się dzieje, dlaczego, i jak się na to przygotować.