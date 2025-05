Jest nowy YouTube Premium dla dwóch osób. Tyle może kosztować w Polsce

Cena planu na dwóch osób w Indiach stanowi ok. 73 proc. ceny pakietu rodzinnego. Jeśli wykorzystamy taki sam przelicznik, możemy obliczyć, że Polsce YouTube Premium dla dwóch osób mógłby kosztować ok. 44 zł. Byłaby to naprawdę lepsza cena, patrząc na to, że obecnie rozkładanie planu rodzinnego na dwie osoby się nie opłaca. Dobrze również można osobno opłacać plan indywidualny i wyjdzie na to samo.