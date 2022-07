Wyobraźmy sobie teraz peceta z najwyższej półki. Takiego, który udźwignie zarówno każdą najnowszą grę na ultra detalach, jak również każde zaawansowane zastosowanie zawodowe. Wsadzamy do środka Intel Core i9-13900K, dorzucamy RTX-a 3090 Ti, jakiś RAM, jakieś SSD, jakieś LED-y i… zasilacz, który będzie musiał mieć co najmniej 1000W mocy (jak nie więcej), by być w stanie zasilić to monstrum.