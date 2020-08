Zły Apple spersonifikowany w Fortnite. Chciwe jabłko w garniturze już do zdobycia w grze

Epic Games w dalszym ciągu nakręca społeczność Fortnite - złożoną głównie z dzieci i nastolatków - przeciwko Apple'owi. Producenci najpopularniejszego battle royale na świecie wdrożyli do swojego tytułu nową skórkę, budzącą oczywiste skojarzenia.

W Fortnite można znaleźć dziesiątki (jak nie setki) kapitalnych i zróżnicowanych skórek dla awatara gracza. Jest tutaj John Wick, Kapitan Ameryka, szturmowiec z Gwiezdnych wojen i Batman. Skórki to najważniejszy przedmiot kosmetyczny na jakim zarabia Epic Games i to właśnie przy pomocy skórek firma postanowiła walczyć z Apple'em.

Skórka Tart Tycoon pojawiła się w Fortnite, będąc kolejnym symbolem wojny Epic vs Apple.

Tart Tycoon to personifikacja firmy Apple - chciwej, negatywnie nastawionej do innych podmiotów na rynku, bezwzględnej i monopolistycznej. Taka sylwetka w dużym stopniu pokrywa się z tym, co o Apple słyszymy od kilku ostatnich dni. Sytuacja, w której korporacja Tima Cooka wymusza na twórcy darmowego WordPressa dodanie funkcji premium, aby Apple mógł zarabiać swoje 30 proc., jest pożałowania godna.

Nie mniej godne pożałowania jest jednak prowadzenie wojny propagandowej przy udziale dzieci i nastolatków. Epic Games próbuje napuszczać społeczność graczy na Apple'a, marząc o zamianie większości niepełnoletnich użytkowników gry we własnych bojowników w słusznej sprawie. Mamy więc miliardową korporację bijącą się o pieniądze z biliardową korporacją, w stylu odbiegającym od przyjętych standardów branży tech.

Wracając jednak do naszego Tart Tycoona, zdobycie nowej skórki jest stosunkowo proste. Wystarczy zbierać punkty do odblokowania skina, pozostając żywym na mapie battle royale. Gracze wyliczyli, że po przeżyciu 30 minut w 12 rozgrywkach (po 3 minuty na jeden mecz) można już odblokować personifikację Apple'a. Warto jednak dodać, że skórka będzie wysyłana do graczy dopiero po zakończeniu trwającego aktualnie wydarzenia sezonowego. To jakieś trzy - cztery tygodnie czekanie.

Skórka to nie wszystko. Epic zorganizował w grze puchar FreeFortnite

Od 23 sierpnia 2020 r. fani Fortnite’a mogą wziąć udział w turnieju nawiązującym do „zniewolenia“ gry na iOS. Epic Games rozda najlepszym graczom nagrody, takie jak konsole Xbox One X oraz Nintendo Switch, a także smartfony firm Samsung i OnePlus. Najdroższymi fantami do zdobycia są gamingowe laptopy od Razera i Alienware.

W ten sposób Epic Games kontynuuje swoją agresywną kampanię wymierzoną przeciwko firmie Tima Cooka. Obie strony okopały się na pozycjach, zaostrzając retorykę oraz podejmując ofensywne działania. Apple pozbył się integracji narzędziowej silnika Unreal Engine ze swojego mobilnego ekosystemu, co może wpływać nie tylko na Epic Games, ale również takie gry jak PUBG Mobile, działające właśnie na UE. Potyczka dwóch gigantów jest szkodliwa dla graczy, ale chciwe korporacje zdają się tym nie przejmować.



