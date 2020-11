To wielki moment dla GeForce Now. Usługa strumieniowania obrazu z gier wideo jest dostępna dla posiadaczy iPhone’ów oraz iPadów. W tle pojawia się także ciekawy wątek dotyczący Fortnite’a.

GeForce Now w wersji beta działa już na mobilnych urządzeniach firmy Apple. Nvidia rozwiązała problem restrykcji platformy App Store przy pomocy… przeglądarki internetowej. To właśnie za pośrednictwem Safari posiadacze iPhone’ów oraz iPadów mogą korzystać z GeForce Now. Zarówno w darmowym, jak i płatnym modelu subskrypcji.

Dzięki GeForce Now posiadacze iPhone’ów zyskują dostęp m.in. do 75 darmowych produkcji z komputerów osobistych. Mamy tutaj na przykład Rocket League, Dota 2, League of Legends, Destiny 2, Path of Exile, Hyper Scape, Warframe czy World of Tanks. Do tego dochodzą najnowsze tytuły pokroju Watch Dogs Legion czy Assassin’s Creed Valhalla. Warunek jest jeden: trzeba grać na padzie. Obsługa myszki i klawiatury nie działa ani na iOS, ani na iPad OS.

Nvidia chce przywrócić Fornite na iPhone’a. Właśnie dzięki GeForce Now.

Konflikt na linii Apple - Epic Games jest doskonale znany czytelnikom. Otwarty bunt twórców gry wobec zasad panujących w App Store zakończył się usunięciem Fortnite’a z platformy cyfrowej dystrybucji Tima Cooka. Wyrok amerykańskiego sądu utrzymał tę decyzję w mocy. W ten sposób Epic Games stracił dostęp do milionów potencjalnych graczy, którzy wciąż nie zainstalowali Fortnite’a na smartfonie, ale mogliby to zrobić w przyszłości.

Dzięki GeForce Now gracze ponownie będą mogli uruchomić Fortnite’a na iPhonie w Safari. Z myślą o tym właśnie koniu trojańskim Nvidia do spółki z Epic Games tworzy system dotykowego sterowania. Czy to znaczy, że użytkownicy GeForce Now na smartfonie Apple’a zostaną domyślnie łączeni z komputerowymi graczami? Na ten moment wiele na to wskazuje, bo na iPhonie będziemy korzystać z wersji na PC. Szykuje się pogrom.

Ciekawe co na to wszystko Apple.

GeForce Now z ponad 750 grami w ofercie. Również tymi z ray tracingiem.

Usługa strumieniowania obrazu z gier Nvidii zostaje ulepszona o technologię śledzenia promieni. Ta będzie dostępna dla posiadaczy najdroższego planu abonamentowego, oczywiście we wspierających to rozwiązanie tytułach. Zaawansowane efekty graficzne zobaczymy nie tylko strumieniując obraz na komputer osobisty, ale również na urządzenia mobilne.

Betę GeForce Now dla Safari w iOS oraz iPad OS mogą już testować pierwsi gracze. Wystarczy posiadać konto GeForce, wejść pod ten adres z poziomu urządzenia mobilnego, a następnie postępować ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie. Przypominam jednocześnie, że do mobilnego grania na iPhonie oraz iPadzie niezbędny jest kontroler. Na przykład testowany przez nas Razer Kishi.