Rosjanie znienawidzą Microsoft. Firma pomoże Ukraińcom dokumentować rosyjskie zbrodnie

Microsoft jako jedna z pierwszych firm wycofała się z Rosji. To między innymi oznacza, że rosyjscy gracze nie mogą już kupić konsoli Xbox i akcesoriów do niej i gier z oficjalnej dystrybucji. Nie może też kupować gier i usług w sieci Xbox Live. Co prawda Microsoft pozostawił jedną furtkę - Rosjanie, którzy już mają wykupioną usługę abonamentową mogą ją przedłużyć - jest ona jednak dość fikcyjna, ponieważ w Rosji nie działają obsługiwane systemy płatności. W praktyce Xbox w Rosji przestał istnieć.