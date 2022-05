Nawet czytając powyższe informacje dosłownie, a więc że Alien i Predator to zagrożenia występujące na dziś bardzo rzadko - to i tak Google przyznaje coś ważniejszego. Owo złośliwe oprogramowanie wykorzystuje usterki 0-day, a więc obecne nawet w załatanych wersjach systemu Android. Google niezwłocznie zapewnił nowy, pozbawiony tych wad kod systemu. Niestety nie jest jasne, jak szybko producenci urządzeń z Androidem wdrożą do nich poprawki od Google’a.