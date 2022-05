W marcu 2020 roku doniesienia o ogromnym botnecie stworzonym na potrzeby rosyjskiej FSB obiegły media, a eksperci byli przekonani o potencjalnym wykorzystaniu go do ataków DDoS. Jednak raport amerykańskiego przedsiębiorstwa Nisos potwierdza, że botnet to tak naprawdę maszynka do tworzenia fake newsów, fake kont i manipulacji trendami w mediach społecznościowych.