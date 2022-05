ABW chciało zablokować stronę z mailami Dworczyka. Wyszło jak zawsze

Najprostszym sposobem jest użycie VPN-a, by móc zupełnie zwyczajnie otworzyć stronę. A pamiętajmy, że użycie VPN-a to kwestia kilku kliknięć, bo najczęściej wystarczy doinstalować proste rozszerzenie do przeglądarki. Ba, są przeglądarki (np. Opera), które mają na pokładzie wbudowany VPN.