Czy 700 czołgów to dużo, czy nie za bardzo? Prawdopodobnie lepszy kontekst tej liczbie nada stan liczebny całej rosyjskiej armii. Według IFRI, Rosja przed inwazją dysponowała 3000 gotowymi do służby czołgami i 10 tys. pojazdów, które zyskałyby wartość bojową po remontach. To by oznaczało, że bandycka i zbrodnicza napaść na Ukrainę kosztowała Rosję już około ćwierć wszystkich posiadanych przez siebie czołgów.