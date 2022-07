Masz starszego Windowsa? Za 5,5 miesiąca zrobi się niebezpiecznie

Co ważne, biorąc pod uwagę naturę Microsoft 365 i powiązanych z usługą aplikacji - aktualizacje i nowości wdrażane co miesiąc - nowsze instalatory po dniu 10 stycznia 2023 r. odmówią instalacji aplikacji Microsoft 365 na komputerach z Windowsem 7 i Windowsem 8.x, informując o braku zgodności i konieczności wymiany komputera na taki z Windowsem 10 lub Windowsem 11. To nie dotyczy instalatorów Microsoft Office bez Microsoft 365, w tym Microsoft Office 2021, Microsoft Office 2019, Microsoft Office 2016 czy Microsoft Office 2013.