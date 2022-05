Dziś wielkie święto programistów. Podczas Microsoft Build 2022 dowiedzą się, jak zmieniać świat na lepsze

Sam Windows - jeden z bardzo wielu produktów firmy - to świetne środowisko już nie tylko dla aplikacji natywnych dla Windowsa, ale też webowych, linuxowych, a nawet androidowych. Microsoft 365 to również kopalnia szans i okazji. Sam Microsoft Teams to już niemal system operacyjny do pracy, na który są już dostępne tysiące aplikacji i cały czas przybywają nowe. A to przecież dopiero początek.