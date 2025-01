Twój czatbot będzie miał twarz. Jeżeli tak to ma wyglądać, żądam powrotu pana Spinacza

Nadal jednak problemem pozostaje sam awatar. Pomijając samo odczucie doliny niesamowitości (z którym się całkowicie zgadzam), nie jestem pewna czy chciałabym spędzać cały dzień, mając w rogu gadającego człowieka. Na każdym z materiałów promocyjnych R2X dosłownie siedzi w rogu ekranu i nie jest przykrywana przez żadne okno, co rodzi pytania ile czasu zajmie, zanim oszalejesz od poczucia bycia obserwowanym, ale i realnej przydatności awatara R2X. Jeżeli R2X można przykryć, to po co komputer ma zużywać w czasie rzeczywistym zasoby na renderowanie awatara? Jeżeli nie da się go ukryć, to jaki jest sens ucinania fragmentu ekranu na rzecz systemu, który działa bez awatara?