Messenger będzie twoim najlepszym kumplem. Oto plan Zuckerberga na podbój AI

Meta usilnie chce pokazać, że dawanie dostępu do czatbota półtora roku po premierze ChatGPT to to, czego potrzebujemy. Koncern udostępnił dziś swojego asystenta Meta AI na terenie kolejnych państw. Tam, gdzie czatbot nie trafił, użytkownicy mogą pocieszyć się darmową Llamą 3, która jest tak pojętna jak popularne modele Google i OpenAI.