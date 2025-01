Jaka bateria w Samsung Galaxy S25 Edge? Z rozmiarami wiążą się kompromisy

Typowe wartości odnoszą się do średniej rzeczywistej pojemności, gdy znamionowe to minimalne pojemności baterii. Wcześniejsze doniesienienia wskazywały na to, że Galaxy S25 Edge ma otrzymać akumulator 4700 – 5000 mAh. Spekulowano, że Samsung zastosuje w tym modelu po raz pierwszy nowy typ ogniwa węglowo-krzemowego, które charakteryzuje się większą pojemności przy zachowaniu tych samych wymiarów względem klasycznych ogniw litowo-jonowych. Prawda okazała się jednak inna, ponieważ certyfikacja Chińczyków jasno wskazuje na to, że S25 Edge wciąż korzysta z akumulatora litowo-jonowego.