I to jest to. Ekran w Galaxy S25 Ultra przetrwa upadki nawet z dużych wysokości

Seria Galaxy S25 nie przyniosła dużych zmian – w najbardziej podstawowym modelu zwiększono ilość pamięci operacyjnej do 12 GB i dodano nowy wariant pamięciowy 512 GB. Największe modyfikacje spotkały S25 Ultra, który otrzymał nieco odmieniony wygląd, lepszy aparat szeroki, nieznacznie większy ekran oraz to, o czym mało się mówi – lepszą ochronę wyświetlacza w postaci szkła Gorilla Glass Armor 2. To ulepszone rozwiązanie z ubiegłego roku, które trafiło wyłącznie do S24 Ultra.