Jak zdjąć szkło hartowane z telefonu? 4 sprawdzone sposoby na odklejenie szkła z ekranu

Najczęściej przewijającą się przez wszystkie dyskusje i fora metodą na ściągnięcie szkła hartowanego z telefonu jest zastosowanie noża do tapet lub papieru. Użycie popularnego Stanleya do odklejenia szkła jest nieprzypadkowe, bowiem jak każdy nóż jest on oczywiście ostry. Jednak cechuje się on znacznie cieńszym ostrzem - idealnym do podważania szkła hartowanego oraz specyficzną rączką, która ułatwia nietypowe manewry (w przeciwieństwie do noża kuchennego, gdzie rączka jest zaprojektowana do typowych zastosowań kuchennych).