AMD sprawiło, że Intel nie istnieje. To się nazywa marsz ku wielkości 

Trzeci kwartał 2025 roku przejdzie do historii AMD. Firma odnotowała rekordowe przychody, imponujący wzrost rentowności i umocniła się na pozycji lidera w branży sztucznej inteligencji.

Maciej Gajewski
AMD wyniki Intel
AMD zaprezentował wyniki, które można porównać do formy sportowca w szczycie kariery. Przychody sięgnęły 9,2 mld dol., co oznacza wzrost o 36 proc. rok do roku. Zysk netto w ujęciu nie-GAAP wzrósł o 30 proc., a zysk na akcję osiągnął 1,20 dol. Dla porównania w poprzednim kwartale przychody wyniosły 7,68 mld dol., co pokazuje wyraźny trend wzrostowy: +20 proc. kwartał do kwartału i +36 proc. rok do roku. To już nie jest walka o udział w rynku - AMD celuje w globalne przywództwo technologiczne. 

Data Center i AI - fundament sukcesu 

Największym źródłem przychodów pozostaje segment Data Center, który wygenerował 4,3 mld dol. (+22 proc. r/r). W świecie zdominowanym przez wyścig o moc obliczeniową dla sztucznej inteligencji AMD ma dziś ofertę, która przyciąga gigantów pokroju Google’a czy Microsoftu. 

Czytaj też:

Jeszcze bardziej spektakularne wyniki odnotował segment Client & Gaming. Przychody sięgnęły 4 mld dol. (+73 proc. r/r). Sprzedaż procesorów Ryzen dla komputerów osobistych osiągnęła rekordowe 2,8 mld dol. (+46 proc. r/r), a segment Gaming wzrósł aż o 181 proc. do 1,3 mld dol. Sukces ten nie wynikał z obniżek cen, lecz z mocniejszego portfolio produktowego i rosnącego zaufania klientów. 

Rentowność na poziomie marzeń 

Laptop z chipsetem AMD

Marża brutto wyniosła 52 proc. (GAAP) i 54 proc. (nie-GAAP) co oznacza, że AMD utrzymuje wysoką rentowność przy rosnącej skali działalności. Zysk operacyjny w ujęciu GAAP wzrósł o 75 proc. r/r do 1,27 mld dol., a w ujęciu nie-GAAP osiągnął 2,24 mld dol. (+30% r/r). Marża operacyjna na poziomie 24 proc. stawia AMD w gronie najbardziej efektywnych firm półprzewodnikowych na świecie. 

Jeszcze bardziej imponująco wyglądają przepływy pieniężne. Wolne przepływy wyniosły 1,53 mld dol. wobec 496 mln rok wcześniej - to ponad trzykrotny wzrost. Firma generuje gotówkę w tempie, które pozwala finansować rozwój praktycznie bez zadłużania się. 

AI jako motor napędowy 

Nie sposób zrozumieć obecnej pozycji AMD bez spojrzenia na rynek sztucznej inteligencji. Linia akceleratorów Instinct stała się kluczowym elementem infrastruktury AI na świecie. Choć firma nie mogła sprzedawać GPU Instinct MI308 w Chinach to z nawiązką zrekompensowała to nowymi partnerstwami. 

  • OpenAI: kontrakt na dostarczenie GPU o mocy 6 GW, z pierwszym wdrożeniem 1 GW Instinct MI450 w 2026 r. 
  • Oracle: wspólny projekt superkomputera AI z 50 tys. GPU MI450. 
  • Cisco i G42: budowa dużych klastrów AI z użyciem MI355X. 
  • IBM i Zypha: wieloletnia współpraca nad infrastrukturą AI opartą na MI350X. 

Każde z tych ogłoszeń potwierdza, że AMD nie jest już alternatywą dla Nvidii, lecz kandydatem na pełnoprawnego lidera i partnera pierwszego wyboru. 

Prognozy i ostrożny optymizm 

Na czwarty kwartał AMD prognozuje przychody na poziomie 9,6 mld dol. (±300 mln), co oznacza wzrost o 25 proc. r/r. Marża brutto nie-GAAP ma wynieść ok. 54,5 proc. Dynamika wzrostu naturalnie nieco spowolni, ale firma tradycyjnie podaje konserwatywne prognozy, by później pozytywnie zaskakiwać inwestorów. 

Prezeska Lisa Su prezentująca nową generację układów AMD Epyc

Jeszcze dekadę temu pytanie AMD czy Intel? oznaczało wybór między liderem a outsiderem. Dziś sytuacja jest odwrotna. AMD dzięki strategicznym decyzjom - wejściu w segment serwerów i AI, przejęciu Xilinxa i konsekwentnej polityce produktowej - wyprzedziła Intela, który zmaga się z opóźnieniami i brakiem wizji w erze sztucznej inteligencji. 

Wyniki AMD za trzeci kwartał yo dowód na strategiczną konsekwencję i trafne wyczucie kierunku, w którym zmierza świat technologii. 

  • +36 proc. przychodów r/r 
  • +30 proc. zysku netto r/r 
  • trzykrotny wzrost wolnych przepływów pieniężnych 
To obraz firmy w szczycie formy. Nvidia wciąż dominuje w GPU dla AI, a Intel walczy o odzyskanie pozycji, ale dziś to AMD ma największą wizję, energię i impet. To moment, który może zdefiniować układ sił w branży na kolejne dziesięciolecia.

05.11.2025 16:16
