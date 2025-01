Samsung Galaxy S24 FE. Tak dobry, że nie wiem, co napisać

Samsung kontynuuje swoje wzornictwo, nie znajdziecie tutaj rewolucyjnych kształtów, zmian, które rzucą was na kolana. I dobrze, bo nie ma sensu poprawiać rzeczy, które dobrze wyglądają, świetnie leżą w dłoni i trudno im cokolwiek zarzucić. To znaczy, jak zwykle narzekam na to, że telefon buja się na wyspie aparatów, ale umówmy się - od razu po zakupie wrzucicie go do etui i nawet nie zauważycie tego, co ja. Skąd to wiem? Bo sam dzień po otrzymaniu egzemplarza testowego poszedłem kupić ochronę na telefon. Samsung chwali się odpornością i tym, że telefon pomimo szklanej obudowy jest w stanie wytrzymać wiele, ale nie miałem wystarczająco silnej psychiki, żeby go nosić bez pokrowca.