Tecno ma nowy świecący się smartfon. W przedsprzedaży ze słuchawkami za zeta

Sercem urządzenia jest procesor MediaTek Dimensity 6080 z grafiką Mali G57 MP2 i modemem 5G, który ma do dyspozycji 8 GB pamięci operacyjnej, na dane przeznaczono natomiast 256 GB wbudowanej przestrzeni. Smartfon ma do dyspozycji aparat główny 50 Mpix połączony z czujnikiem głębi 0,08 Mpix, a na przodzie w otworze znajduje się 16 Mpix moduł do zdjęć selfie, który co ciekawe ma do dyspozycji lampę błyskową - co nie jest takie oczywiste.