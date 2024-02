Miałem gamingowego peceta na nosie. Tak, na nosie

Sam kontroler… no nie da się go nazwać wygodnym, mając na uwadze rozmiar i masę. Jest jednak znośny i swoim układem przycisków i manipulatorów jest mocno inspirowany kontrolerem od Xboxa. Podejrzewam, że jest zbyt ciężki do sesji trwającej dłużej niż godzina, po tym czasie zapewne zaczną męczyć się nadgarstki. Akumulator jest wymienny i ma pojemność 50 Wh. Przedstawiciel firmy nie umiał mi powiedzieć jak to się przekłada na czas pracy bez zasilania, więc zgaduję, że Tecno tu nie ma się czym chwalić.