A co jeśli Microsoft ma rację z Xboxem?

Trudno przewidzieć co to dokładnie będzie oznaczać dla graczy. Czyżby konsole do gier typu Xboxa czy PlayStation miałyby być wydawane częściej a gry projektowane od razu z myślą o kilku ich generacjach? Jeszcze dwa lata temu wysokobudżetowa gra multiplatformowa by odnieść maksymalny sukces musiała powstać w wersjach dla Xbox One S, Xbox One X, Xbox Series S, Xbox Series X, PlayStation 4, PlayStation 4 Pro i PlayStation 5. Czasem też na Switcha. I osobno: na PC, w setkach jego profili wydajnościowych. Deweloperzy są już przyzwyczajeni do konieczności skalowania silników ich gier, a częstszy cykl wydawniczy mógłby stanowić wystarczające wpływy by rynek ten pozostał atrakcyjny dla producentów.