Nintendo Switch 2 ma obsuwę, z trzech dobrych powodów. Będzie starcie ze scalperami

W wyniku opóźnienia zyskamy więc łatwiejszy dostęp do urządzenia, które kupimy w dniu premiery, w sugerowanej cenie producenta. Do tego z szerszym katalogiem gier na start, które będą w wyższej jakości. Oczywiście to optymistyczny scenariusz, ale Nintendo zależy, by się ziścił. Trudno o lepszy na to dowód niż rezygnacja z dochodowego okresu zimowej sprzedaży.