Nie czekajcie na następcę Switcha. Premiera nieprędko

Nintendo Switch to prawdopodobnie największy zwycięzca bieżącej generacji konsol. Do tego stopnia, że jej producent właściwie to już nie za bardzo przejmuje się jakimiś Xboxami czy PlayStation i narzucanymi przez nie cyklami wydawniczymi. Nintendo nie zważa już na wspomniane generacje konsol i idzie swoją drogą. I podobno jest już gotowe na odesłanie konsoli Switch na emeryturę.