Tecno, jak wy mi zaimponowaliście! Nowy smartfon jest genialnie wyceniony

Ekran jest tu zdecydowanie najmocniejszą stroną no bo hej, wyświetlacze AMOLED w telefonach poniżej 1000 zł może się zdarzają, ale na pewno nie są standardem. Zakrzywione ekrany w tej cenie tym bardziej nie są powszechne – spotykamy je raczej w telefonach od ok. 1500 zł (aż po sztandarowe propozycje). Producent zadbał też o wytrzymałość, wykorzystując szkło Gorilla Glass 5, co jest zdecydowanie na plus w kwestii wytrzymałości.