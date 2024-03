Xiaomi usuwa z telefonów przydatną funkcję. Dzięki niej YouTube Premium nie był potrzebny

YouTube Premium to nie tylko opcja na pozbycie się irytujących reklam z platformy. To również sposób na skorzystanie z trybu PiP (picture in picture), czyli pływającego małego okna na ekranie, czy możliwośc odtwarzania dźwięku przy wyłączonym ekranie. Z tej ostatniej opcji mogli skorzystać posiadacze smartfonów Xiaomi, nawet bez posiadania abonamentu Premium. Teraz się to zmienia.