Te smartfony Xiaomi dostaną ważną aktualizację. Jest już lista

Zdecydowana większość urządzeń wydanych w 2023 roku w dalszym ciągu działa na poprzedniej nakładce MIUI, ale niebawem się to zmieni. Producent podał bowiem listę smartfonów, które otrzymają aktualizację do HyperOS jeszcze w pierwszej połowie 2024 roku. W zestawieniu znajduje się wiele popularnych modeli – jeśli korzystasz z telefonu Xiaomi, to jest szansa, że na liście jest twój smartfon.