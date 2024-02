Jeden z powodów, aby płacić za YouTube Premium wkrótce może zniknąć

Jest to o tyle ciekawe, że sam YouTube w serwisie X jasno pokazuje, że użytkownicy spoza USA, którzy chcą skorzystać z trybu PiP w aplikacji mobilnej muszą skorzystać z YouTube Premium. Wydaje się jednak, że Google może po cichu testować zmianę także na wybranych użytkownikach z Europy (lub całego świata). Z drugiej strony może to być błąd, chociaż to mało prawdopodobne – pierwsze doniesienia o opcji włączenia obrazu w obrazie bez Premium pojawiły się już ok. 2 tygodnie temu. Google raczej do tego czasu wprowadziłby odpowiednią poprawkę i redaktor Android Police nie byłby w stanie tego powtórzyć.