Windows nauczy się nowej sztuczki. Zapomnisz o resetowaniu

Według planów giganta miesięczne aktualizacje mają odbywać się w opisany sposób, natomiast raz kwartał będziecie instalować dużą aktualizację. Ale nie liczcie na to, że nie będziecie musieli już więcej uruchamiać komputera, ponieważ po dużej aktualizacji będziecie musieli postępować w tradycyjny sposób. Nowość wejdzie w życie jeszcze w tym roku (chyba że macie procesor ARM, to wtedy musicie poczekać do 2025 r.). Co za news!